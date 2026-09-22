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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı makam aracına ilişkin görülen davada açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından açıklamalarda bulunun İmamoğlu, katıldığı dava ve duruşmaların sayısına dikkat çekti.

Kısa süre önce başka bir duruşmadan çıktığını belirterek, “Şu an itibariyle 100. duruşmadayım ve yürüme mesafesinde 99. duruşmaya katıldığım bir duruşmadan buraya, 100. duruşmaya katılmak için geldim” dedi.

“TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR GÖRDÜĞÜNÜ İFADE ETTİM”

Yargının siyasi etki altında olduğunu savunan İmamoğlu, bunun yalnızca hukuk sistemiyle sınırlı kalmadığını öne sürdü. Anayasa, yasalar, devlet kurumları, ekonomi ve toplumsal güvenin de bu durumdan zarar gördüğünü iddia etti.

Yaşanan süreçlere karşı verdiği mücadelenin yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını söyleyen İmamoğlu, açıklamasında ülkenin ve gelecek nesillerin zarar görmemesi için mücadele ettiğini belirtti.

İmamoğlu, benzer süreçlerin başka kişilerin de başına gelmemesi gerektiğini ifade ederek, mücadelesini sürdüreceğini söyledi.