Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu'nda "Özel Okuma Listesi" başlığıyla düzenlenen kitap okuma belgesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Listede yer alan bazı yazarların kitapları hedef gösterilirken, öğrencilere tavsiye edildiği iddia edilen listede hedef gösterilen eserler ise şu şekilde sıralandı:

Öte yandan paylaşılan listede okul müdürü Nihat Keskin'in imzasının bulunduğu görüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SORUŞTURMA

Söz konusu kitapların sosyal medyada bazı İslamcı gruplar tarafından hedef alınması üzerine, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul Valiliği resmi bir basın açıklaması paylaştı. Valilik, söz konusu kitapların resmi makamlar tarafından onaylanmadığını ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır."

"İMZAM TAKLİT EDİLDİ"

Valilik açıklamasında, tartışmalara konu olan belgede imzası bulunan okul müdürünün savunmasına da yer verildi.

Yetkililerle görüşen okul müdürü, listedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürdü. İmzasının taklit edildiğini iddia eden müdür, söz konusu okuma listesinden sonradan haberdar olduğunu beyan etti.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra İstanbul Valiliği, iddiaların aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın ilerleyişi açısından okul müdürünün açığa alındığını kamuoyuna duyurdu.