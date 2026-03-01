İran’ın dini ve siyasi liderlerinden biri olan İmam Hamaney'in ölümünün ardından ülkede gerginlik artmaya devam ediyor. Hamaney’in ölümü, İran’ın siyasi geleceği ve bölgedeki etkisi açısından büyük bir dönüm noktası oluşturuyor.

Hamaney’in vefatının ardından İran'da geçici bir liderlik konseyi kurulmuş ve bu konsey, ülkenin liderliğini devralmıştı.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İmam Hamaney'in ölümünün ardından açıklama yaparak, ülkedeki durumu değerlendirdi. Pezeşkiyan açıklamasında şunları söyledi:

"Aziz liderimiz İmam Hamaney, habis Amerikan-Siyonist ittifakı eliyle şehit edilmiştir.

İran ulusuna taziyelerimi sunuyorum.

Şahsım, Sayın Ejei ve Ayetullah Arafi'den oluşan geçici liderlik konseyi çalışmalarına başlamıştır ve bu yolda devam edecektir.

Yüce liderimizin izinden gitmeye devam edeceğiz.

Silahlı kuvvetler sert darbeler indirmeye, düşmanlarımızın askeri üslerini yok etmeye devam edecektir."