Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında 47,7 seviyesine yükseldi. Endeks, haziranda 47,1 olarak ölçülmüştü.

YÜKSELDİ AMA EŞİK DEĞERİN ALTINDA

PMI verisinde 50’nin üzeri sektörde iyileşmeye işaret ederken, temmuz verisi imalat sanayinde daralmanın sürdüğünü ortaya koydu. Buna rağmen endeksteki artış, yavaşlamanın hız kestiğine işaret etti.

TALEP ZAYIF KALMAYA DEVAM ETTİ

Yeni siparişlerdeki düşüş temmuzda da sürdü ancak hazirana kıyasla daha sınırlı gerçekleşti. Orta Doğu’daki gelişmelerin, özellikle uluslararası talep üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Üretim üst üste ikinci ay gerilerken, istihdam da kısmen çalışan istifalarının etkisiyle düşüş gösterdi. Zayıf talep nedeniyle firmalar satın alma faaliyetlerini ve stoklarını azaltmayı sürdürdü.

TEDARİK ZİNCİRİNDE RAHATLAMA

Girdi talebindeki yavaşlamayla birlikte tedarik zincirleri üzerindeki baskı bir miktar hafifledi. Tedarikçilerin teslimat sürelerindeki artış son 9 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Ancak deniz taşımacılığında gecikmeler yaşandığı bildirildi.

MALİYETLER ARTIYOR AMA HIZ KESİYOR

Girdi fiyatları temmuzda da artmaya devam etti. Firmalar özellikle petrol ve ham madde maliyetlerindeki yükselişe dikkat çekti. Buna karşın girdi maliyetleri enflasyonu üst üste üçüncü ay gerileyerek son dönemin en düşük hızına indi.

Benzer şekilde nihai ürün fiyatlarındaki artış da yıl başından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

BAZI SEKTÖRLERDE TOPARLANMA VAR

Sektörel PMI verilerine göre, üretimini artıran sektör sayısı temmuzda üçe yükseldi. En güçlü büyüme giyim ve deri ürünlerinde görülürken, elektrikli-elektronik ve metalik olmayan mineral ürünler de yeniden genişleme bölgesine geçti.

Buna karşılık en belirgin üretim kaybı gıda sektöründe yaşandı.

Yeni ihracat siparişlerinde ise 10 sektörün 4’ünde artış kaydedildi. İstihdamını artıran sektör sayısı da temmuzda beşe çıkarak son ayların en yüksek seviyesine ulaştı.

“DAHA İSTİKRARLI BİR TABLO”

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, imalat sanayindeki yavaşlamanın hız kesmesinin daha istikrarlı bir görünüme işaret ettiğini belirtti.

Harker, girdi maliyetlerindeki artış hızının düşmesinin firmalara satış fiyatlarını daha sınırlı artırma imkanı sunduğunu ifade etti.