Türkiye imalat sanayinde kapasite kullanım oranına ilişkin Nisan 2026 verileri açıklandı. 1752 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, sektörde üretim kapasitesinin kullanımında yatay bir görünüm dikkat çekti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,0 seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, sanayi üretiminde kısa vadeli güçlü bir ivme oluşmadığına işaret etti.

Öte yandan, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artış göstererek yüzde 73,8 seviyesine yükseldi. Bu artış, takvim etkilerinin üretim üzerinde sınırlı da olsa pozitif katkı sağladığını ortaya koydu.

Açıklanan veriler, imalat sanayinde genel kapasite kullanımının dengeli bir seyir izlediğini gösterirken, sektör bazlı ve mal gruplarına göre farklılaşmaların sürdüğü değerlendiriliyor. Özellikle tüketim malları, ara mallar ve yatırım malları gruplarında aylık ve yıllık değişimlerin yönü, sanayideki talep koşullarına dair önemli sinyaller veriyor.

Kapasite Kullanım Oranı verileri, Resmi İstatistik Programı kapsamında düzenli olarak yayımlanırken, ekonomik aktivitenin yönünü analiz etmek açısından öncü göstergeler arasında yer alıyor.