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77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır için ilk tören, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Anma programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile sanat, siyaset ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Anma töreninin ardından İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Usta sanatçı, burada kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenazede en dikkat çeken ve duygulandıran anlardan biri ise İlyas Salman'ın vedası oldu. Yakın dostu Kadir İnanır'ın tabutunun başına gelen Salman, gözyaşlarına hakim olamazken, tabutun önünde yer alan fotoğrafı öperek usta oyuncuya son görevini yerine getirdi.

Snob Magazin tarafından paylaşılan görüntülerde yer alan bu anlar, cenazeye katılanları da derinden etkiledi. Salman'ın duygu yüklü vedası, törenin en unutulmaz karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.