Trafikte denetimlerin artırılmasıyla birlikte sürücüler, sabit ve mobil radar uygulamalarının yerlerini ve hız sınırlarını araştırmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen radar sorgulama sistemi, güzergah üzerindeki denetim yoğunluğunu göstererek sürücülere rehberlik ediyor.

RADAR SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR

Yeni sistem üzerinden sürücüler, başlangıç ve varış noktalarını seçerek güzergahlarında kaç adet radarlı ve radarsız trafik uygulaması bulunduğunu öğrenebiliyor. Sistem, denetim noktalarının tam konumunu paylaşmasa da il genelindeki uygulama sayıları hakkında bilgi veriyor. Veriler polis ve jandarma ekiplerinin sahadaki çalışmalarına göre oluşturulurken, yaklaşık 30 dakikada bir güncelleniyor.

Sabit radarlar genellikle otoyol ve çevre yollarında yer alan platformlar üzerinden hız tespiti yaparken, mobil radarlar ise yol kenarında konuşlanan ekip araçlarıyla denetim gerçekleştiriyor.

Sürücüler, bu noktalara yaklaşırken “Radar Hız Kontrolü” tabelalarıyla uyarılıyor.

HIZ SINIRLARINDA YENİ DÖNEM

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerle hız ihlallerine yönelik tolerans sınırları da güncellendi.

ŞEHİR İÇİ HIZ LİMİTLERİ

Yeni düzenlemeye göre:

Şehir içinde hız sınırı en fazla 5 km/s aşılabilecek

Şehirler arası yollarda ise bu sınır 10 km/

Örneğin:

90 km/s sınırı olan yolda 100 km/s,

110 km/s olan yolda 120 km/s,

130 km/s olan yolda 140 km/s,

140 km/s olan yolda 150 km/s ve üzeri hız yapanlar cezai işleme tabi olacak.

ŞEHİRLER ARASI HIZ LİMİTLERİ

Yol türüne göre hız sınırları şu şekilde:

Çift yönlü yollar: 90 km/s

Bölünmüş yollar: 110 km/s

Devlet otoyolları: 130 km/s

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km/s

Yerleşim yeri içindeki hız ihlallerinde ceza tarifesi

Şehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek.

İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor:

Hız sınırını 6–10 km aşanlara: 2.000 TL

11–15 km aşanlara: 4.000 TL

16–20 km aşanlara: 6.000 TL

21–25 km aşanlara: 8.000 TL

26–35 km aşanlara: 12.000 TL

36–45 km aşanlara: 15.000 TL

46–55 km aşanlara: 20.000 TL

56–65 km aşanlara: 25.000 TL

66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL

Yerleşim yeri dışındaki hız sınırları ve cezalar

Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:

Çift yönlü karayolları: 90 km

Bölünmüş yollar: 110 km

Devlet otoyolları: 130 km

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km

Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle uygulanacak:

11–15 km aşım: 2.000 TL

16–20 km aşım: 4.000 TL

21–25 km aşım: 6.000 TL

26–30 km aşım: 8.000 TL

31–40 km aşım: 12.000 TL

41–50 km aşım: 15.000 TL

51–60 km aşım: 20.000 TL

61–70 km aşım: 25.000 TL

71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL