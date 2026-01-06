Moda dünyasında genç ve yetenekli tasarımcılar arasında öne çıkan İlkyaz Özel, özellikle lüks gece elbiseleri ve iddialı tasarımlarıyla tanınıyor. İstanbul merkezli markası The New Arrivals, zarif detayları, modern çizgileri ve Mediterranean esintili şıklığıyla dikkat çekiyor. Tasarımları yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası moda çevrelerinde de ilgi görüyor.

İLKYAZ ÖZEL KİMDİR?

lkyaz Özel, İstanbul merkezli Türk moda tasarımcısı ve The New Arrivals markasının kurucusu ve kreatif direktörüdür.

Markasını 2019-2020 yıllarında İstanbul'da kuran Özel, özellikle abiye ve akşam kıyafetleri üzerine odaklanan tasarımlarıyla tanınıyor. Koleksiyonları, hedonistik Akdeniz ruhu, maksimalist glamur, dramatik siluetler, lüks dokular, payetler, drapeler ve canlı renk paletleriyle öne çıktı.

Tasarım felsefesi, kadınları çabasız, eğlenceli, seksi ve güçlü hissettirmeyi amaçlar; zamansız akşam görünümlerini modern bir kolaylıkla birleştiriyor.

Markası kısa sürede uluslararası üne kavuşmuş, Moda Operandi, Net-a-Porter, Revolve, Saks Fifth Avenue gibi platformlarda satılmaya başlandı. Jennifer Lopez, Sienna Miller, Nicky Hilton gibi ünlülerin yanı sıra 2026 yılbaşı davetinde Melania Trump'ın tercihiyle büyük dikkat çekti.

Özel, Akdeniz'in renkleri ve yaşam tarzından ilham alır; koleksiyonlarında deniz, güneş batışları ve primal duygular gibi temalar sıkça işleniyor.

İLKYAZ ÖZEL BAŞKA HANGİ ÜNLÜLERİ GİYDİRDİ?

İlkyaz Özel'in The New Arrivals markası, kısa sürede birçok uluslararası ünlünün tercihi haline geldi. Melania Trump'ın yılbaşı elbisesiyle büyük dikkat çekmesinin yanı sıra, markayı giyen diğer ünlü isimler şöyle:

Jennifer Lopez (markaya tasarımlar gönderilmiş)

Sienna Miller (kendisi satın almış)

Nicky Hilton Rothschild (zaman zaman tercih ediyor)

Nicole Richie

Selena Gomez

Heidi Klum

Ashley Graham

Shay Mitchell

Hailee Steinfeld

Kate Bosworth

Rosie Huntington-Whiteley

Diane Kruger

Dove Cameron

Mindy Kaling

Barbara Palvin

Kate Hudson

Ayrıca Türk ünlülerden Serenay Sarıkaya da markayı giyen isimler arasında yer alıyor.

Marka, özellikle kırmızı halı ve özel etkinliklerde dramatik, payetli ve glamorous tasarımlarıyla öne çıkıyor.