Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeleri için tarihi bir iyileştirme getirdi. Ana Statü’nün 18. maddesinde yapılan bu kritik dokunuşla, özellikle sandıktan ayrılıp emekliliği bekleyen üyelerin birikimleri enflasyon karşısında korunmuş olacak.

EMEKLİ YARDIMINA "YASAL FAİZ" KALKANI

Yeni sistemin getirdiği en büyük yenilik, 120 ay (10 yıl) aidat ödeme şartını tamamlayıp sandıktan ayrılan ancak henüz emekli olmamış kişileri kapsıyor.

Eski sistemde üyeler emekli olduklarında, sadece ayrıldıkları tarihteki birikmiş aidatları üzerinden hesaplanan tutarı alabiliyordu.

Yeni sistem ile birlikte üyeliği sona ermesine rağmen aidat iadesi almayıp emekliliği bekleyenlerin yardımı, bekledikleri süre boyunca yasal faiz işletilerek artırılacak. Böylece "bekleme süresindeki" kayıp telafi edilecek.

VEFAT EDEN ÜYELERİN VARİSLERİNE HAK TANINDI

Düzenleme, sosyal güvenlik hukukunun "hak sahiplerini koruma" ilkesiyle vefat durumlarını da kapsama aldı. Emekliliği beklerken yaşamını yitiren üyelerin kanuni varislerine ödenecek ölüm yardımı da artık aynı şekilde faizle güncellenerek ödenecek.

EMANET HESAPLARDA BEKLEYEN PARALARA FAİZ İŞLEYECEK

Sandık bünyesinde çeşitli nedenlerle ödenemeyen ve "emanet hesaplarda" bekletilen emekli veya ölüm yardımları da artık atıl kalmayacak. Bu hesaplarda bekleyen tutarlara, hak sahiplerine ulaştırılana kadar geçen süre boyunca yasal faiz uygulanması zorunlu hale getirildi.

AİDAT İADESİ Mİ, EMEKLİ YARDIMI MI?

Sandık üyeleri için seçim hakkı korunmaya devam ediyor. Düzenlemeye göre üyeler iki yoldan birini tercih edebilecek. Üye dilerse birikmiş aidatlarını yasal faiziyle birlikte hemen geri alabilir. Ancak bu seçenekte ileride "emekli yardımı" alma hakkı tamamen sona erer. Üye aidatını içeride bırakıp emekliliğini beklerse, emeklilik günü geldiğinde çok daha kapsamlı olan faizli emekli yardımından faydalanabilir.