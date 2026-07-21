Kaynak: AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde düzenlenen "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı"nın Niğde'de başladığı bildirildi. Çalıştayın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katıldı.

Açılış programında konuşan Yelkenci, ilkokul döneminde edinilen temel bilgi ve becerilerin öğrencilerin eğitim yaşamlarının tamamında belirleyici bir rol oynadığını ifade etti. Özellikle Türkçe ve matematik alanındaki kazanımların, çocukların ilerleyen yıllardaki öğrenme süreçlerinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Türkçenin yalnızca akademik bir ders olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yelkenci, öğrencilerin etkili okuma, yazma, dinleme ve iletişim becerilerine sahip olmasının tüm derslerde başarılı olmaları açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Matematiğin de kendine özgü bir düşünme sistemi ve anlatım biçimi olduğunu aktaran Yelkenci, bu alanda güçlü bir altyapıya sahip öğrencilerin hem okul hayatında hem de günlük yaşamda daha başarılı bireyler olacağını dile getirdi.

İYEP'İN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri odaklı eğitim yaklaşımı doğrultusunda güncellenen İYEP'in, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini erken aşamada gidermeye yönelik önemli bir destek sunduğunu belirten Yelkenci, programın eğitim sürecindeki rolüne dikkat çekti.

Yelkenci, model kapsamında öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çeşitli öğretim uygulamalarının hayata geçirildiğini ancak bazı öğrencilerin farklı sebeplerle temel becerileri edinme konusunda desteğe ihtiyaç duyabildiğini ifade etti. İYEP'in bu noktada devreye girerek öğrencilerin eksik kaldığı alanlarda planlı ve hedef odaklı bir eğitim desteği sağladığını kaydetti.

2. SINIFLAR İÇİN DE UYGULANACAK

Sahadan gelen talepler ve geri bildirimler doğrultusunda yapılan düzenlemeyle programın kapsamının artırıldığını açıklayan Yelkenci, daha önce sadece 3. sınıflarda uygulanan İYEP'in artık 2. sınıf öğrencileri için de uygulanabileceğini bildirdi.

OKUMA-YAZMA İLE MATEMATİK BECERİLERİNİN DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte öğrencilerin öğrenme eksikliklerine daha erken müdahale edilmesi ve temel okuma-yazma ile matematik becerilerinin daha güçlü bir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.