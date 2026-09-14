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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayıları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde bir ilkokul dersliğine ortalama 20,7 öğrenci düşüyor.

Veriler, derslik başına düşen öğrenci sayısında iller arasında önemli farklılıklar bulunduğunu ortaya koydu.

EN YÜKSEK GAZİANTEP'TE

İlkokul düzeyinde derslik başına en fazla öğrencinin düştüğü il Gaziantep oldu. Gaziantep'te bir dersliğe ortalama 30,2 öğrenci düşüyor.

Haritadaki verilere göre bazı illerde derslik başına öğrenci sayısı 20'nin üzerine çıkarken, özellikle bazı büyükşehirlerde sınıf yoğunluğunun daha yüksek olduğu görülüyor.

EN DÜŞÜK YOZGAT'TA

Listenin diğer ucunda ise Yozgat bulunuyor. Yozgat'ta ilkokul düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 10,1 olarak kayıtlara geçti.

Böylece derslik başına öğrenci sayısının en yüksek olduğu Gaziantep ile en düşük olduğu Yozgat arasında yaklaşık 3 katlık fark oluştu.