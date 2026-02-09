Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu'nda, saat 12.30 sıralarında, öğretmenler odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle sınıfları duman kapladı. İhbar üzerine okula çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Okuldaki öğrenciler, kısa sürede tahliye edilerek bahçede toplandı. İtfaiye ekipleri, öğretmenler odasındaki yangını diğer alanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Alevleri söndüren itfaiye ekibi, duman tahliyesi için çalışma yaptı. Bu sırada bahçede çalışmaları izleyen öğrencilerden bazıları, gözyaşı dökerken haberi alan veliler de okula geldi.

EKSİK ÖĞRENCİ PANİK YARATTI

Okul bahçesinde yapılan sayımda bir öğrenci eksik çıkınca itfaiye, sınıflar, merdiven boşlukları ve diğer alanlarda arama yaptı. Öğrencinin daha sonradan dumandan etkilenmesi nedeniyle ambulansta sağlık ekibi tarafından tedavi edildiği fark edildi. Okul mevcudunun tam olmasının anlaşılması ile öğrenciler velileri tarafından alındı.