Van’ın Edremit ilçesindeki Mavi Göl İlkokulu’nda iki öğrenci arasında kavga çıktı. Olayın ardından gözüne cisim geldiğini iddia eden çocuğun velisi okula gelerek diğer öğrenciyi darbetti. Darbedilen öğrencinin ailesi olaya ilişkin şikayette bulundu.

Süphan Mahallesi’nde bulunan Mavi Göl İlkokulu bahçesinde kartopu oynayan öğrenciler arasında kısa süreli kavga ettiler. Bu sırada iddiaya göre bir öğrencinin gözüne cisim geldi. Yaralandığını düşünen öğrenci durumu ailesine söyledi.

Okula gelen veli ise öne sürülen iddiaya göre okul yönetimiyle görüşmek yerine doğrudan sınıfa giderek cismi attığı öne sürülen öğrenciyi hedef aldı.

YERE DÜŞEN ÖĞRENCİYİ DARP ETTİ

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, velinin koridorda yakaladığı ilkokul öğrencisine tekme ve tokat attığı, çocuğun yere düşmesine rağmen darp eylemini sürdürdüğü görüldü. Çevredeki öğrenciler şahit oldukları görüntülerden dolayı korkup panik yaşarken, araya giren bir kız öğrencinin müdahalesiyle saldırı son buldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, okul idaresi idari inceleme başlattı. Darbedilen öğrencinin ailesi olaya ilişkin karakola şikayette bulundu.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.