Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde oturan 37 yaşındaki Sevilay Can, 2'nci sınıfa başlayan 8 yaşındaki oğlu Alperen Ö.'yü bir süre önce iş yerine yakın olan Hurma Yarbay Pınar İlkokulu'na kaydettirdi. Geçtiğimiz hafta okul çıkışı annesini görüntülü arayarak omuzlarındaki morlukları gösteren Alperen Ö. Eve geldiğinde annesi ne olduğunu sordu.

TEHDİT ETTİ İDDİASI

Alperen Ö., öğretmen S.Ö.'nün kendisini omuzlarından tutarak salladığı, canının çok yandığını söylemesine rağmen bırakmadığını ve 'Seni karanlık odaya hapsederim' dediğini ifade etti. İddia sonrası anne Sevilay Can, çocuğun vücudundaki morlukların fotoğraflarını çekerek öğretmene gönderdi, fakat yanıt alamadı.

Ardından oğlunu sağlık kuruluşuna götürüp darp raporu alan Can, polise ve CİMER'e öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Okul idaresiyle de görüşen Can, oğlunun sınıfının değiştirilmesi için başvuru yaptı. Oğlunun okula gitmek istemediğini söyleyen Can, öğretmen hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

‘OKUL MÜDÜRÜ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI’

Sevilay Can, yaşananları anlatarak, "Oğlum okuldan geldikten sonra beni görüntülü arayarak gösterdi. Öğretmeninin omuzlarını sıktığını, onu sarstığını, 'Seni yukarıdaki karanlık odaya hapsederim' diye tehdit ettiğini anlattı. Eve gidip çocuğumu o şekilde gördüm. Omuzları bir çocuğun kendisinin yapabileceği şekilde asla değil. Darp raporu alıp polis merkezine gidip şikayetçi olduk. Öğretmene çocuğumun omzunun fotoğrafını çekip, gönderdim. Ancak hiçbir şekilde bana dönüş yapmadı. Okul müdürüne gönderdim o da beni görüşmeye çağırdı" dedi.

'DİĞER ÇOCUKLARA DA BENZER ŞEYLER YAPMIŞ'

Öğretmenin daha önce de benzer şeyler yaptığını iddia eden Can, "Öğretmen sınıftaki diğer velileri arayıp çocuk 'Omuzlarım acıyor' deyince açıp baktığını ve omuzlarının kırmızı olduğunu gördüğünü, bunun üzerine beni aradığını söylemiş. Ancak kendisi kesinlikle beni aramadı. Alperen o okula daha yeni geldi ve anlaşamadığı bir arkadaşı var. Olağan, çözülebilir durumlar bunlar. Sadece benim çocuğuma değil, diğer çocuklara da aynen bu şekilde yapıldığına dair velilerin yazışmaları var. Bunların raporları da elimde mevcut. Oğlumla tartışan diğer çocuğun da gözünü morartacak şekilde darbetmiş" diye konuştu.

'OĞLUM UYUYAMIYOR'

Oğlunun sınıfını değiştirmek için başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyleyen Can, "Oğlum şu an gerçekten korkuyor. Gece uyuyamıyor. Öğretmenle aynı yerde bulunmak dahi istemiyor. Okul yönetimi oğlumun bir senaryo yazdığını söylüyor ama bir çocuk ne kadar senaryo yazabilirse yazsın, iki omzunu da morartacak şekilde kendine şiddet uygulayamaz. Bu psikopatlık boyutuna girer ki elimdeki yazışmalar itibarıyla diğer çocuklara da bu şekilde davranıldığı net bir şekilde ortada" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya'da ilkokul öğrencisi Alperen Ö.'yü darbettiği iddiasıyla hakkında şikayetçi olunan öğretmen S.Ö. hakkında, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı kaydedildi.