Kaynak: Haber Merkezi

Bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti en az 12.145 TL olarak hesaplandı. Buna servis ve yemek dahil değil. Buna göre, iki çocuğun sadece okul masrafı yemek ve servis ile birlikte asgari ücreti aşıyor.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan, bir ilkokul öğrencisinin okula başlangıç maliyetini hesapladı. Ortaya, velilerin canını yakacak bir tablo çıktı. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarından oluşan içerisinde yemek ve servis ücreti olmayan listeyle alışveriş yapan Sudan, 12 bin 145 TL’lik faturayla karşılaştı.

2 ÖĞRENCİ 1 MAAŞ

DEVA Partili Sudan, "Sadece kırtasiye, ayakkabı, çanta gibi temel ihtiyaç malzemeleri asgari ücretin yarısı ediyor. Bu, bir ilkokul öğrencisinin maliyeti sadece. Servis, yemek ücreti dahil değil. Bu artık yalnızca bir geçim meselesi değil, gerçek bir beka sorunudur. Durum gerçekten çok vahim." diye konuştu.

Okulların açılmasına kısa süre kala ailelerde alışveriş telaşı ve kaygısı başladı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan da bir ilkokul öğrencisinin temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir listeyle alışverişe çıktı. Kalem kalem tespit ettiği ihtiyaç malzemelerini kırtasiyeden alan Sudan, okul çantası için 1.850 TL, beslenme çantasına 300 TL, mataraya 550 TL, kalem kutusuna 250 TL ödedi. Defterler ve diğer ihtiyaçlarla birlikte kırtasiye malzemesi için ödenen tutar 5 bin 645 TL oldu.

'SOFRADAN MI KISSIN ÇOCUĞUNDAN MI?'

DEVA Partili Zeynep Sudan’ın listesinde yer alan pantolon ve etek için 1.000 TL, tişört/gömlek için 500 TL, eşofman için 1.000 TL olarak hesaplandı. Bunlara ilave olarak spor ayakkabısı, günlük ayakkabı ve çoraplar da eklenince kıyafet ve ayakkabıya harcanan rakam 6 bin 500 TL’ye çıktı. Böylece kırtasiye ve temel okul ihtiyaçları ile kıyafet ve ayakkabı için harcanan para 12 bin 145 TL olarak hesaplandı.

Türkiye’de özellikle dar gelirli kesimin yaşadığı ekonomik sıkıntıya ve asgari ücret rakamına dikkat çeken DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan, hükümete de çağrı yaptı. Sudan, "Bir anne babanın çocuğunu okula göndermesi lüks olamaz. Asgari ücretle geçinen bir aile düşünün. Daha ayın başında çocuğun çantasını, defterini, kıyafetini alabilmek için maaşının yarısını harcamak zorunda kalıyor. Sonra kira var, elektrik, su var, ulaşım masrafı var… Bu anne baba ne yapacak? Çocuğundan mı kısacak, sofrasından mı? Ülkeyi yönetenlere, sorumluluk makamındaki insanlara söylüyorum: Bu bir beka meselesidir… Bir ülkenin gerçek gücü, çocuklarının eğitimine ayırdığı imkânlarla ölçülür. Çocuklarımızı okutamazsak, besleyemezsek yarınların güçlü Türkiye’sini inşa edemeyiz. Çocuklarımızın eğitimi, Türkiye’nin geleceğidir ve geleceğimizden tasarruf edemeyiz." dedi.