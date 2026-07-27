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Barış Terkoğlu, "İşte çocuklara yapılan sorgunun belgeleri" başlıklı yazısında, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin ilkokul öğrencilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve din dersleri hakkında sorular sorduğunu ve tutanak tutturarak 10 yaşındaki çocuklara imza attırdığını resmi evraklarla kaleme aldı.

Misvak Caps Paylaşımı Soruşturma Gerekçesi Oldu

Barış Terkoğlu’nun aktardığı resmi yazışmalara göre, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin talebi ve İzmir Valisi Süleyman Elban’ın onayıyla başlatılan soruşturmanın arkasında sosyal medya hesabı "Misvak Caps"in iddiaları yer aldı. İlgili hesabın bazı özel okullarda din dersi işlenmediği, bunun yerine Atatürkçülük ve Kemalizm konularının anlatıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiği yönündeki iddiaları üzerine iki eğitim müfettişi görevlendirildi.

İzmir Valiliği Belgeleri Doğruladı

Olayın peşini bırakmayan velilerden birinin avukatı olan Laiklik Meclisi’nden Av. Doğan Erkan’ın başvurusu üzerine İzmir Valiliği, 16 Temmuz tarihli resmi yanıtla çocukların ifadelerinin alındığını ve tutanak tutulduğunu kabul etti.

Valilik yazısında; Özel TAKEV Okulları, Özel İzmir SEV Kurumları, ODTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları ve Özel İzmir Tevfik Fikret Okulları’nda sorgulamanın gerçekleştiği doğrulandı. Valilik, veli onayı olmadan alınan beyanların ve tutanakların birer nüshasını avukata iletti.

10 Yaşındaki Çocuğa İmzalatılan Tutanak

Terkoğlu, dosyaya giren 20 Şubat 2026 tarihli sorgu tutanağında, 4. sınıf öğrencisi B.D.Y.’ye şu soruların yöneltildiğini yazdı:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde bu dersin konuları dışında başka konular işleniyor mu?

Derslerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren konuşmalar yapıldı mı?

Eğitim müfettişleri tarafından sorgulanan 10 yaşındaki çocuğa metnin altına ismi yazdırılarak imza attırıldığı görüldü.

İhbar Yalan Çıktı, Hukuki Süreç Başlatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliği, yapılan incelemeler sonucunda iddia edilen durumların tespit edilemediğini açıklasa da hukuki süreç devam ediyor. Avukat Doğan Erkan, 12 yaş altındaki çocukların mevzuat gereği bu şekilde ifadesinin alınamayacağını belirterek müfettişler ve milli eğitim yetkilileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla savcılığa başvuracaklarını ifade etti.

Barış Terkoğlu, yazısını "Küçücük çocuklara yapılan Erdoğan ve din dersi sorgusunu belgeleriyle tarihe not düşmüş olduk" ifadeleriyle tamamladı.