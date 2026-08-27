İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL?

Sektörün tüm paydaşlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ilan edilecek taban fiyata kilitlendiğini vurgulayan Özkasap, sadece günü kurtaran değil, sürdürülebilirliği ve dünya pazarındaki rekabet gücünü koruyan dengeli bir fiyat yapısının şart olduğunu söyledi.