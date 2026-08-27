Türkiye'nin bağcılık merkezi Manisa'da, 2026-2027 üretim döneminin ilk çekirdeksiz kuru üzümü Manisa Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle pazara indi.
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL?
Manisa Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle 2026-2027 sezonunun ilk çekirdeksiz kuru üzüm alımı sembolik açık artırmayla yapıldı. Sektör temsilcilerinin ve yetkililerin katıldığı organizasyonun ardından gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı taban fiyata çevrildi.Kaynak: İHA
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve üzümün tarihsel serüvenini içeren video gösterimiyle açılış töreni başladı.
Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, borsa yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve bölge çiftçileri katıldı.
Geleneksel açılışın en dikkat çekici bölümü olan sembolik açık artırmada, Saruhanlı ilçesinin Hacırahmanlı Mahallesi'nden üretici Tuncay Anadolu'nun borsaya getirdiği yaklaşık 50 kilogramlık çekirdeksiz Sultani üzüm satışa sunuldu.
500 TL teklifle başlatılan sembolik pazarlıkta son fiyatı, 2018-2022 dönemi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.
Ürünün kilogramı 4 bin TL sembolik bedelle Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı.
Sezonun ilk ürününü teslim eden çiftçi Anadolu, bereketli bir dönem temenni ederken üreticilerin maliyetler karşısında kilogram başına 150 TL alım fiyatı beklediğini ifade etti.
Törenin açılışında piyasa verilerini paylaşan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, 2025-2026 sezonunda müstahsil alım tescil verilerine göre 210 bin ton çekirdeksiz kuru üzümün kayıtlara girdiğini belirtti.
Yapılan 140 bin tonluk ihracatla ülkeye 455 milyon dolar döviz kazandırıldığını bildirdi.
Sektörün tüm paydaşlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ilan edilecek taban fiyata kilitlendiğini vurgulayan Özkasap, sadece günü kurtaran değil, sürdürülebilirliği ve dünya pazarındaki rekabet gücünü koruyan dengeli bir fiyat yapısının şart olduğunu söyledi.
Sektörün karşı karşıya olduğu arz-talep dengesizliğine değinen TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Türkiye genelinde bağ alanlarının artmasıyla muazzam bir ürün arzı oluştuğunu ifade etti.
Küresel pazardaki daralma ve yüksek maliyetler nedeniyle fiyat rekabetinde zorluk yaşandığını belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise bağcılığın ve üreticinin korunması adına valilik, borsa ve odaların katılımıyla topyekun bir tanıtım stratejisi ve yeni bir eylem planı hazırlanması gerektiğini dile getirdi.
Siyasilerin ve idarecilerin de gündeminde fiyat beklentisi vardı.
Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu çiftçinin 150 liralık beklentisinin haklı olduğunu ve TMO'nun rakamları vakit kaybetmeden açıklaması gerektiğini söyledi.
Eski Bakan Bekir Pakdemirli ise tüm kurumların taleplerini tek masa etrafında birleştirerek Ankara'ya ortak bir sesle iletmesinin önemini vurguladı.
Manisa Valisi Vahdettin Özkan da çiftçilerin stratejik rolüne dikkat çekerek üretimin sürdürülebilir kılınması temennisinde bulundu.
Törenin ardından gözler, TMO'nun açıklayacağı resmi alım rakamlarına kilitlendi.