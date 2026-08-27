Yeniçağ Gazetesi
27 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL?

İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL?

Manisa Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle 2026-2027 sezonunun ilk çekirdeksiz kuru üzüm alımı sembolik açık artırmayla yapıldı. Sektör temsilcilerinin ve yetkililerin katıldığı organizasyonun ardından gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı taban fiyata çevrildi.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 1

Türkiye'nin bağcılık merkezi Manisa'da, 2026-2027 üretim döneminin ilk çekirdeksiz kuru üzümü Manisa Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle pazara indi.

1 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 2

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve üzümün tarihsel serüvenini içeren video gösterimiyle açılış töreni başladı.

2 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 3

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, borsa yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve bölge çiftçileri katıldı.

3 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 4

Geleneksel açılışın en dikkat çekici bölümü olan sembolik açık artırmada, Saruhanlı ilçesinin Hacırahmanlı Mahallesi'nden üretici Tuncay Anadolu'nun borsaya getirdiği yaklaşık 50 kilogramlık çekirdeksiz Sultani üzüm satışa sunuldu.

4 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 5

500 TL teklifle başlatılan sembolik pazarlıkta son fiyatı, 2018-2022 dönemi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.

5 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 6

Ürünün kilogramı 4 bin TL sembolik bedelle Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

6 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 7

Sezonun ilk ürününü teslim eden çiftçi Anadolu, bereketli bir dönem temenni ederken üreticilerin maliyetler karşısında kilogram başına 150 TL alım fiyatı beklediğini ifade etti.

7 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 8

Törenin açılışında piyasa verilerini paylaşan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, 2025-2026 sezonunda müstahsil alım tescil verilerine göre 210 bin ton çekirdeksiz kuru üzümün kayıtlara girdiğini belirtti.

8 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 9

Yapılan 140 bin tonluk ihracatla ülkeye 455 milyon dolar döviz kazandırıldığını bildirdi.

9 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 10

Sektörün tüm paydaşlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ilan edilecek taban fiyata kilitlendiğini vurgulayan Özkasap, sadece günü kurtaran değil, sürdürülebilirliği ve dünya pazarındaki rekabet gücünü koruyan dengeli bir fiyat yapısının şart olduğunu söyledi.

10 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 11

Sektörün karşı karşıya olduğu arz-talep dengesizliğine değinen TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Türkiye genelinde bağ alanlarının artmasıyla muazzam bir ürün arzı oluştuğunu ifade etti.

11 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 12

Küresel pazardaki daralma ve yüksek maliyetler nedeniyle fiyat rekabetinde zorluk yaşandığını belirtti.

12 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 13

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise bağcılığın ve üreticinin korunması adına valilik, borsa ve odaların katılımıyla topyekun bir tanıtım stratejisi ve yeni bir eylem planı hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

13 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 14

Siyasilerin ve idarecilerin de gündeminde fiyat beklentisi vardı.

14 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 15

Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu çiftçinin 150 liralık beklentisinin haklı olduğunu ve TMO'nun rakamları vakit kaybetmeden açıklaması gerektiğini söyledi.

15 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 16

Eski Bakan Bekir Pakdemirli ise tüm kurumların taleplerini tek masa etrafında birleştirerek Ankara'ya ortak bir sesle iletmesinin önemini vurguladı.

16 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 17

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da çiftçilerin stratejik rolüne dikkat çekerek üretimin sürdürülebilir kılınması temennisinde bulundu.

17 18
İlki 4 bin TL fiyatla satıldı: Çiftçinin fiyat talebi kaç TL? - Resim: 18

Törenin ardından gözler, TMO'nun açıklayacağı resmi alım rakamlarına kilitlendi.

18 18
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro