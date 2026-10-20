UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalarak iki farklı öne geçtiği karşılaşmada galibiyeti kaçırdı.

Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle ilk 11 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler, 90. dakikada yediği golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu İlker Yağcıoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştirirken teknik direktör İsmail Kartal'ın Oğuz Aydın'ı oyundan almasına tepki gösterdi.

'KEREM KAYBOLMA NOKTASINA GELDİ'

Fenerbahçe'nin iki farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen oyundaki kontrolünü kaybettiğini belirten İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin yediği ilk golden fazlasıyla etkilendiğini söyledi.

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına da değinen Yağcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Biz fark olur mu diye beklerken bir hatayla skor 2-1’e geldi. Tamam kardeşim, Guendouzi çok büyük bir hata yaptı, kabul ediyorum. Ama bundan niye bu kadar etkileniyorsun? Aynı şekilde oynamaya devam et, rakibi zorlamayı sürdür.

Sahada çok kötü oynayan bir Kerem var. Bazen oyuncularınızı oynatarak kaybedersiniz. Israr ederseniz kaybedersiniz. Bugün Kerem, kaybolma noktasına geldi.

Kerem Aktürkoğlu, topu ayağına aldığı an tepki görmeye başladı. Bir oyuncunun bunu tersine çevirmesi çok kolay değil. İsmail Hocam, o zaman Kerem’i çıkar. Niye Oğuz’u çıkarıyorsun? Maçın en iyi oynayanlarından biri. Seyirci orada patladı. Tepki göstermesinin sebebi de o; o değişikliği beğenmedi.

Bu saatten sonra oynayacağı her maç, Kerem için çok zor geçecek. Kendini affettirebilmesi için olağanüstü bir şey yapması lazım.”

İSMAİL KARTAL'DAN OĞUZ AYDIN DEĞİŞİKLİĞİNE YANIT

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kerem Aktürkoğlu yerine Oğuz Aydın'ı oyundan alma kararına açıklık getirdi.

Oğuz'un ikinci yarıda yorulduğunu ve Kerem'in takım savunmasına daha fazla katkı sağladığını belirten Kartal tercihini şu sözlerle savundu:

"Kerem takım savunmasına Oğuz'dan çok daha fazla yardım etti. Yorgundu istediklerimizi yapamadı ikinci yarı... Güzel gol attı, iyi oynadı. Kerem ise takım için mücadele etti ve iyi işler yaptı. Bunları bildiğimiz için Oğuz'u oyundan aldık ve Kerem'i oyunda tuttuk."