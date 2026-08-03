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Son dönemde Beykoz’un İshaklı Köyü’nde doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamıyla dikkat çeken ünlü isim, kaza anını ve sonrasındaki süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. 23 Temmuz akşamı evindeki cilalı parkeye ıslak ayakla basması sonucu kayıp düştüğünü belirten Ayrık, yapılan hastane kontrollerinde üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin ise kırıldığını öğrendi.

"23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış."

İYİLEŞME SÜRECİNDE ZATÜRREYE YAKALANDI

Sakatlığına rağmen kısa sürede toparlanıp sahne programlarına yetişebileceğini düşündüğünü ifade eden başarılı oyuncu, iyileşme döneminde bir de zatürreye yakalandığını duyurdu. Sürecin beklediğinden daha zorlu geçtiğini samimiyetle dile getiren Ayrık, paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"‘Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim’ diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..."

AĞUSTOS GÖSTERİLERİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Üst üste gelen sağlık sorunları nedeniyle doktor tavsiyesi üzerine dinlenmeye çekilen ünlü sunucu, ağustos ayı takviminde yer alan turne programını ertelemek zorunda kaldı. İptal edilen ve ileri bir tarihte gerçekleştirileceği bildirilen gösteriler şu şekilde:

8 Ağustos: Bodrum

12 Ağustos: İstanbul

13 Ağustos: Antalya

Açıklamasını takipçilerinden anlayış rica ederek noktalayan Ayrık, "Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından çok sayıda hayranı ve sanatçı dostu ünlü isme sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.