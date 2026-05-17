Pazarcık kentinde yapılan organizasyonda final etabına çıkan milli sporcu, 18 rakibinin yer aldığı yarışmayı 1459 puanla birinci sırada tamamladı.

Elde ettiği bu sonuçla İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Kupası kadınlar klasmanında kariyerinin ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Türk sporunun gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlonda ülke tarihimizin ilk Dünya Kupası altın madalyasını kazanarak bizleri sevindirdi. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nı kazanarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.