Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı görüntülendi. Karla kaplı arazide güçlükle ilerlediği görülen ayının, uzun süre yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Açlıkla karşı karşıya kalan yaban hayvanının, zaman zaman duraksayarak çevreyi kokladığı ve zorlu şartlara rağmen yaşam mücadelesini sürdürdüğü dikkat çekti.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve kar örtüsünün uzun süre yerde kalmasının, özellikle ayı gibi kış uykusuna yatan hayvanların besin bulmasını güçleştirdiğini belirtti. Yetkililer ise vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yaban hayvanlarıyla karşılaşılması halinde kesinlikle yaklaşılmaması, ani hareketlerden kaçınılması ve durumun ilgili birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.