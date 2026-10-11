UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların kritik karşılaşması öncesinde İlkay Gündoğan, İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.
İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması: Galatasaray kararını duyurdu
Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İspanyol basınına konuşan İlkay Gündoğan eski takımından övgüyle bahsederken geleceğiyle alakalı da dikkat çeken ifadeler kullandı.Furkan Çelik
Geleceği hakkındaki transfer söylentilerine yanıt veren İlkay Gündoğan aynı zamanda Barcelona maçına dair görüşlerini de paylaştı.
'BARCELONA'YI YENMEK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ'
Eski takımı Barcelona'ya karşı oynayacakları mücadeleyi değerlendiren deneyimli futbolcu, "Barcelona'yı yenmek için her şeyimizi vereceğiz. Yoğun ve yüksek kaliteli bir maç olacak. Sadece defans yaparak olmaz. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynayacağız. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisiyle oynayacağız. Kusursuz savunma yapmak ve top bizdeyken cesur olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
RODRI VE LAMINE YAMAL'A ÖVGÜ
Eski takım arkadaşı Rodri hakkında konuşan Gündoğan, "Benim için Rodri yıllardır dünyanın en eksiksiz defansif orta sahası. Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusuydu ve fark yarattı. Onunla yan yana oynamak bir ayrıcalıktı." dedi.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın gelişimine de değinen İlkay Gündoğan, "Lamine Yamal'ın bizimle yaptığı ilk antrenmandan itibaren inanılmaz bir yeteneği olduğu çok açıktı. Ancak bu kadar genç yaşta dünya sahnesinde gösterdiği olgunluk ve istikrar tek kelimeyle şaşırtıcı. Nadir görülen bir rahatlıkla oynuyor." şeklinde konuştu.
İlkay Gündoğan hakkında çıkan transfer iddialarına da, "Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum." diye yanıt verdi.