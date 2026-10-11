İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması: Galatasaray kararını duyurdu

'BARCELONA'YI YENMEK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ'

Eski takımı Barcelona'ya karşı oynayacakları mücadeleyi değerlendiren deneyimli futbolcu, "Barcelona'yı yenmek için her şeyimizi vereceğiz. Yoğun ve yüksek kaliteli bir maç olacak. Sadece defans yaparak olmaz. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynayacağız. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisiyle oynayacağız. Kusursuz savunma yapmak ve top bizdeyken cesur olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.