Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olması beklenen Jürgen Klopp hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Borussia Dortmund'da dört yıl birlikte çalıştığı Klopp'u öven Gündoğan, Alman futbolu için en doğru ismin o olduğunu ifade etti.

'ALMANYA'YI YENİDEN BİR ARAYA GETİREBİLİR'

ESPN'e konuşan İlkay Gündoğan, Klopp'un milli takım için ideal aday olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Elbette onu oldukça iyi tanıyorum. Dortmund'da dört yıl birlikte çalıştık. Eğer şu anda yeni bir teknik direktöre ihtiyacımız varsa, bence doğru seçim o olur. Çünkü tüm ülkeyi yeniden bir araya getirebilecek, herkesi futbola yeniden heyecanlandırabilecek biri. Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığından sonra Almanya'nın tam da buna ihtiyacı var."

'OYUNCULARI ÖZEL HİSSETTİRİYOR'

"Oyuncuların kendilerini özel hissetmelerini sağlamak ve onları en iyi performanslarına ulaştırmak onun en büyük özelliklerinden biri. Kişiliği, oyuncularla ve çevresindeki herkesle kurduğu ilişki gerçekten çok güçlü. Oyuncularına karşı anlayışlı ama aynı zamanda oldukça talepkar. Her zaman samimi ve dürüst. Bir futbolcu olarak teknik direktörünüzün sözlerine güvenebilmek en değerli şeylerden biri."

'KİMSE BUNU ONUN KADAR İYİ YAPAMIYOR'

"Bunu muhtemelen futbol kariyerimde tanıdığım herkesten daha iyi yapan biri. Bu dürüstlüğe ve bu meydan okumaya yeniden ihtiyacımız var. Oyuncular için de federasyon için de. Eğer bu görevi üstlenmesi gereken biri varsa, o da büyük ihtimalle Jürgen Klopp."

KLOPP İÇİN GERİ SAYIM

Alman basınında yer alan haberlere göre, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi için Alman Futbol Federasyonu ile Red Bull arasında son görüşmelerin kısa süre içerisinde New York'ta yapılması bekleniyor. Tarafların anlaşmaya varması halinde tecrübeli teknik adam, Julian Nagelsmann'ın ardından Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak.