İlkay Gündoğan, İtalyan basınından La Repubblica'ya verdiği röportajda kariyerinin geleceği ve emeklilik düşüncesi hakkında konuştu.

'KARİYERİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ARTIK GERİDE KALDI'

Kariyerine ne zaman son vereceğine dair konuşan İlkay Gündoğan, “Kendimde heyecanı hissettiğim sürece oynayacağım. Şimdilik kesinlikle hissediyorum. Ama elbette bir süredir bundan sonra ne olacağını düşünüyorum. Kariyerimin büyük bölümünün artık geride kaldığının farkındayım.” dedi.

'GOLLER HER ŞEY HALİNE GELDİ'

Futbol dünyasındaki değişime de değinen İlkay Gündoğan, bireysel performansların giderek daha fazla ön plana çıkarıldığını belirterek, “Oyuncular, teknik direktörler ve medya... Bütün dünya bireyselliği yüceltiyor. Bunun bir örneği de gollerden daha önemli hiçbir şey yokmuş gibi davranılması.

Goller her şey haline geldi. Bu eğilim maalesef sosyal medya tarafından daha da hızlandırılıyor.” ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ: 'OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK'

Gündoğan, röportajında Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın potansiyeliyle ilgili konuşarak, "Kenan Yıldız'a saygı duyuyorum, olağanüstü bir yeteneği var. Tekniği, dinamizmi ve kadar genç yaşta gösterdiği olgunluk etkileyici. En üst seviyeye ulaşmak için gereken her şeye sahip." dedi.