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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpa'yı 3-1 mağlup ederken maç sonu İlkay Gündoğan'ın sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BARCELONA SORUSUNA ÇOK KONUŞULACAK YANIT

Karşılaşmada 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekleyen İlkay Gündoğan, maç sonu stattan ayrıldığı sırada basın mensupları tarafından yöneltilen Barcelona sorusuna tartışma yaratacak bir yanıt verdi.

İLKAY GÜNDOĞAN: 'OYNAMIYORUM Kİ NEDEN HAZIR OLAYIM?'

Hafta için Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Barcelona'ya karşı oynanacak maç için "Barcelona maçına hazır mısın?" diye sorulan İlkay Gündoğan, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" diye gülerek karşılık verdi.

BU SEZON YALNIZCA 11 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon yalnızca 2 maçta toplam 11 dakika süre bulan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu yanıtı kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.