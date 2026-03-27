Galatasaray'ın paylaştığı '4 soru & 4 cevap' içeriğinde takımın tecrübeli oyuncusu İlkay Gündoğan özel açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray medya ekibinin kendisine yönelttiği sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Futbola başladığında en büyük hayalin neydi?

"Bir gün Galatasaray için futbol oynamak."

Şampiyonlar Ligi'nde üç kez final oynadın. Kazandığınız şampiyonlukta neler hissettin?

- "İlk iki defasında maalesef kaybettiğim için finali, üçüncü defasında hem İstanbul'da, benim için çok özel bir yerde o kupayı çok kazanmak istedim. Nasipmiş. Büyük bir gururdu. Hem City'nin kaptanı olarak hem de ligden ve kupadan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak çok büyük bir gururdu."

Galatasaray formasıyla Manchester City deplasmanında sahaya çıkmak senin için ne ifade ediyordu?

"Çok gururluydum. Çünkü Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde hem kulübü, camiayı hem ülkeyi temsil etmek çok özel bir duygu. Benim için de tabii ki City deplasmanı çok daha özel bir maçtı. Galatasaray formasıyla orada sahaya çıkmak, eski takım arkadaşlarıma karşı, eski teknik direktörüme karşı... Çok mutlu bir gündü. Kaybettik maalesef ama bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ve çok özel bir maçtı benim için."

Ali Sami Yen'de ilk kez sahaya çıktığında neler hissettin?

"Çok basit aslında. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk ve büyük bir gurur. Kariyerimde Ali Sami Yen'de, bu taraftarın önünde bu formayla oynamak nasipmiş. Çok özel bir gündü. Hem kendim için hem ailem için. Ondan dolayı tabii çok mutluyum, gururluyum."