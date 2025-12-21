Sultanlar Ligi'nde ilk yarı 13. hafta maçlarıyla sona erdi. Günün önemli karşılaşmasında Vakıfbank, evinde güçlü takımlardan THY'yi konuk etti. Ev sahibi 25-16, 25-23 ve 25-22'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup etti ve ilk yarıyı yenilgisiz lider olarak kapadı. Vatıfbank'ta Tijana Boskovic 15 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Cazaute de 14 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. THY'de Julia Bergmann'ın 13 sayısı galibiyete yetmedi.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Sarı Melekler, ligdeki 12. galibiyetine imza attı. Setler; 25-16, 25-14, 25-19 tamamlandı. Vargas kaydettiği 17 sayıyla maçın skoreri olurken; Fedorovtseva 14, Korneluk da 13 sayı üretti.