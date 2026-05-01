Yeniçağ Gazetesi
01 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Yaşam İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor

İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor

Mersin’in Silifke ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı. Kilosu 600 TL’ye Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen üzümden 6 dönümlük serada 17 ton rekolte bekleniyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Haberi Paylaş
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 1

İlçede yılın ilk üzüm hasadı, Atakent Mahallesi’ndeki 6 dönümlük serada yapıldı. Hasattan, 17 ton rekolte beklendiği belirtildi. Üzümler, kilosu 600 TL'ye Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildi.

1 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 2

Bereketli bir sezon beklediklerini anlatan üretici Mustafa Sak, “Örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. Bu yıl 6 dönümden 17 ton ürün bekliyoruz.

2 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 3

Türkiye’de ilk hasat burada yapılıyor. Ürünlerimiz iç piyasanın yanı sıra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Fiyatlardan memnunuz” dedi.

3 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 4

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz ise üzümün kilogram fiyatının iç piyasaya 300-350 lira arasında alıcı bulduğunu ifade etti.

4 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 5

Gürbüz, ürünlerin iç piyasanın yanı sıra Rusya, Arap ülkeleri ve kısmen Avrupa’ya ihraç edildiğini söyledi. Deniz Gürbüz, ihracata gönderirken ürünün de 500-600 liradan gönderildiğini belirtti.

5 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 6

Hasadın ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

6 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 7
7 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 8
8 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 9
9 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 10
10 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 11
11 12
İlk üzüm hasadı rekor fiyatla başladı: Üreticinin yüzü gülüyor - Resim: 12
12 12
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro