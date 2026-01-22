Baykar, savunma sanayiindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ilk seri üretim KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın test uçuşuna ait görüntülerini paylaştı.
İŞTE SERİ ÜRETİM İLK KIZILELMA!
Selçuk Bayraktar, ilk seri üretim KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın test uçuşu görüntülerini paylaştı
Sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerde, seri üretim hattından çıkan ilk KIZILELMA’nın başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdiği görüldü. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.