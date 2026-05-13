Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği cevap mektupları, 2. Ordu Komutanlığı personeli tarafından bizzat okula getirildi. Asker abilerinden ve ablalarından isimlerine özel yazılmış mektupları alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

"BÜYÜYÜNCE KOMUTAN OLACAĞIM"

Mektubunu heyecanla okuyan öğrencilerden Zümra Yılmaz, "Bize mektup yazdılar, hediyeler getirdiler. Onları çok seviyorum," diyerek teşekkür ederken; Güneş Sahra Nimettepe ise hayalini paylaştı: "İlk mektubumu onlara yazdım. Ben de büyüyünce komutan olup askerlik yapacağım. Bugün çok eğlendik."

OKUL BAHÇESİNDE BANDO KONSERİ

Etkinlik sadece sınıf içinde kalmadı; 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı okul bahçesinde öğrenciler için unutulmaz bir konser verdi. Askerlerle birlikte oyunlar oynayan ve marşlara eşlik eden öğrenciler, hem okuma yazma bayramını hem de projeyi büyük bir coşkuyla kutladı.

"İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi, çocuklara milli değerleri aşılamanın yanı sıra asker ile toplum arasındaki bağı güçlendirmeye devam ediyor.