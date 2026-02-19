PİAR Araştırma Şirketi, 9-12 Şubat 2026 tarihleri arasında yaptığı çalışmada, 2028 genel seçimlerinde ilk kez sandığa gidecek olan 15-20 yaş aralığındaki 1180 katılımcıya “Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunu sordu.

Araştırma bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirildi. Hata payının ± yüzde 2,85 olduğu ifade edilirken, kararsız seçmenlerin dağıtıldığı sonuçlara göre genç seçmenin eğilimi dikkat çekti.

CHP İLK SIRADA

İlk, kez oy kullanacak gençlerde CHP yüzde 38,4 ile ilk sırada yer aldı. AKP yüzde 24,6 ile ikinci sırada bulunurken, Zafer Partisi yüzde 11,5 ile üçüncü sırada konumlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) oy oranının yüzde 7,2 olduğu görülürken, DEM Parti yüzde 6,8, İYİ Parti yüzde 6,0 oranında destek gördü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 2,1 seviyesinde kalırken, “Diğer” partilerin toplamının yüzde 3,4 olduğu görüldü.

EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ

Öte yandan araştırmada genç seçmenlere “En beğendiğiniz milletvekilleri hangileridir?” sorusu da soruldu. Şubat 2026 sonuçlarına göre ilk sırada yüzde 24,5 ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer aldı. Onu yüzde 23,6 ile CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve yüzde 22,1 ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir takip etti.

Listede TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil yüzde 21,8 ile üst sıralarda yer alırken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yüzde 21,5 oranında beğeni aldı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu yüzde 20,7, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise yüzde 19,7 oranında destek gördü.