Konut kredisi kullanmak isteyenler hangi eve ne kadar kredi kullanabiliyor sorusunun yanıtı haberimizde...

Konut kredisi miktarı, evin değerine ve sıfır olup olmadığına göre değişiyor. İlk kez 'sıfır' konut alacaklar İçin aşağıdaki miktarlarda kredi çekilebiliyor.

Eksper değeri 5 Milyon altı ise, eksper değerinin %80’ine kadar kredi çekilebiliyor

Eksper değeri 5 ile 10 Milyon arasında ise eksper değerinin %70’ine kadar kredi çekilebiliyor.

Eğer eksper değeri 10-20 milyon lira arasında ise eksper değerinin %60’ına kadar kredi imkanı veriliyor.

20 milyon liranın üzerinde eksper değerine sahip olan evlere ise eksper değerinin %50’sine kadar kredi çekilebilir.



İlk kez ikinci el konut alacaklar için ise kredi oranları değişiyor. İkinci el konutlarda eksper değerine oranla daha az kredi imkanı tanınıyor.

Eksper değeri 1 milyon ile 2 milyon arasında ise %60’ınakadar kredi sağlanabiliyor.

Eksper değeri 2-5 milyon arası ise %50’sine kadar kredi çekilebiliyor

Eksper değeri 5-10 milyon arası ise azami 2.5 Milyon TL kredi sağlanıyor

Eksper değeri 10 milyon lira üstü ise kredi çekilemiyor.