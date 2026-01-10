Dünyada toplam 16 göbek otu türü bulunurken, Prof. Dr. Hasan Yıldırım, “Türkiye’de daha önce 7 tür vardı. Bu keşifle birlikte ülkemizde 8 tür olmuş oldu” dedi.

Yeni tür, Ovacık Platosu’nda yapılan arazi çalışmaları sırasında tespit edildi. Ege Üniversitesi (EÜ) ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) araştırmacılarının ortak çalışması sonucunda bilimsel ismi Umbilicus choripetalus, Türkçe adı ise İzmir göbek otu olarak belirlendi. Çalışma, uluslararası bir dergide yayımlanarak literatüre girdi.

Bitkinin morfolojik ve genetik analizlerini EÜ’den Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile Dr. Tuğkan Özdöl, HÜ’den Dr. Barış Özüdoğru ve Dr. Ilgın Deniz Can yaptı. Laboratuvar süreçlerine Dr. Ademi Fahri Pirhan ve Dr. Şükrü Arasan katkıda bulunurken, arazi çalışmaları ve makale değerlendirmesinde Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos ve saha gözlemlerinde Musa Geçit görev aldı.

Prof. Dr. Yıldırım, bitkinin taç yapraklarının en dibe kadar ayrık olmasının onu diğer göbek otu türlerinden ayırdığını belirtti. “Dünya üzerinde yayılış gösteren hiçbir göbek otu bu özelliklere sahip değil. DNA ve morfolojik çalışmalar, bu bitkinin tamamen yeni bir tür olduğunu ortaya koydu” dedi.

Yakın akrabaları Mardin’deki Umbilicus tropaeolifolius ve Sudan’daki Umbilicus paniculiformis olan İzmir göbek otunun, özellikle taç yapraklarıyla bu türlerden ayrıldığı vurgulandı.

Prof. Dr. Yıldırım, İzmir göbek otunun dünya üzerinde yalnızca Ödemiş’te yaklaşık 550 birey ile bulunduğunu belirtti. Tür, Uluslararası Tür Koruma Birliği kriterlerine göre hassas bir popülasyon seviyesinde ve her an tehlikeye girebilecek durumda. Bu nedenle alanda yapılacak taş ocağı veya maden çalışmaları kesinlikle önlenmeli ve bitkinin korunması acil bir önem taşıyor.