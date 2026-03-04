İlk kez işe girecek gençlerin ilk altı aylık maaşı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verilek. Sabah'ın haberine göre, bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe başlatılması öngörülürken, devlet tarafından 28 bin 75 TL maaş ödenecek.
İlk kez işe girecek gençlerin 6 aylık maaşı devletten
15 ve üzeri yaş grubunda işsiz sayısı 73 bin kişi artışla 2 milyon 819 bine dayandı. Gençlerin işe başlaması için yeni bir destek hayata geçiriliyor.18–25 yaş aralığındaki gençlerin işe girişlerinde ücret ve sigorta primleri net asgari ücrete karşılık gelen kısmı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verilekDilek Taşdemir
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gençlere yönelik hazırladığı programın kaynağına ilişkin düzenleme Meclis'e sunulan yasa teklifinde belirtildi. Gençlere istihdam olanağı sağlayacak yeni programın giderleri İşsizlik Sigorta Fonu üzerinden karşılanacak.
Yeni düzenlemeye göre, gençlerin işe ilk girişinin sürdürülebilir olabilmesi için İŞKUR tarafından özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Böylece gençlerin ilk iş deneyimi erişimi desteklenecek.
İşverenlere sunulan ücret desteği ile gençlerin önündeki mali engellerin azaltılması planlanıyor.
Yeni teşvik modeli ile işverenin mali yükü azaltılacak ve gençlerin piyasaya entegrasyonu hızlanacak.
18–25 yaş aralığındaki gençlerin ilk işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı, yani 28 bin 75 TL İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verilecek. Bu amaçla 228 milyar TL'lik kaynak ayrılması planlandı.
Destek süresi altı aya kadar uygulanacak. Gençlerin işgücü piyasasına erken yaşta girişlerinin desteklenmesi ve ilave istihdam yoluyla istihdamlarının artırılması sağlanacak.
Bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe yerleştirilmesi planlanırken, 2028 yılına kadar 750 bin gence ulaşması planlanıyor. Yeni uygulama ile gençlerin iş deneyimi kazanması ve özel sektörün genç işgücüne daha kolay erişmesi hayata geçirilecek.