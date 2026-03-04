İlk kez işe girecek gençlerin 6 aylık maaşı devletten

İlk kez işe girecek gençlerin ilk altı aylık maaşı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verilek. Sabah'ın haberine göre, bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe başlatılması öngörülürken, devlet tarafından 28 bin 75 TL maaş ödenecek.