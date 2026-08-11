ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu ile ‘Aslan Nebulası’ (NGC 2392) olarak adlandırılan gezegenimsi bulutsunun yeni fotoğraflarını yayımladı.
İlk kez bu kadar net: James Webb, Aslan Nebulası fotoğraflarını kaydetti
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, ‘Aslan Nebulası’ (NGC 2392) olarak bilinen gezegenimsi bulutsunun yeni görüntülerini kaydetti. Ölen bir yıldızın merkezinde kalan beyaz cücenin oluşturduğu bu gaz ve toz bulutunun, uzay ölçeğinde kısa sayılabilecek 10 bin yıl içinde dağılması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Ömrünü tamamlayan düşük kütleli bir yıldızın bıraktığı bu kozmik yapı, bilim insanlarına göre yaklaşık 10 bin yıl içinde dağılacak.
Uzaydaki devasa toz ve gaz kütleleri olarak tanımlanan nebulalar (bulutsu), genellikle ömrünün sonuna gelen yıldızların madde açığa çıkarmasıyla şekilleniyor.
Yüksek kütleli dev yıldızlar yaşam döngülerinin sonunda nadiren süpernova patlaması yaşarken, düşük kütleye sahip yıldızlar ise çekirdeklerindeki tepkimelerin sona ermesiyle dengesizleşerek titreşmeye başlıyor.
Titreşimlerle birlikte kütle kaybına uğrayan yıldızın dış katmanları, "gezegenimsi nebula" olarak ifade edilen gaz ve toz bulutlarına dönüşüyor.
Yıldızdan yayılan radyasyon çevredeki maddeyi dışarı doğru iterken merkezde "beyaz cüce" adı verilen yoğun bir çekirdek kalıyor.
Aslan Nebulası da bu süreç neticesinde iyonize gaz kabarcığı meydana getiren bir beyaz cüce geride bıraktı.
Yıldızın yüzeyini oluşturan bu gaz yapıları zaman içinde genişlemeyi sürdürüyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği güncel veriler, yıldızın ölüm süreci kesintisiz devam etmesine rağmen bu gezegenimsi yapıyı adeta zaman içinde sabitledi.
Astronomlar ve bilim insanları, evrensel ölçekte oldukça kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içerisinde —yaklaşık 10 bin yıl sonra— Aslan Nebulası'nın tamamen dağılarak yok olacağını öngörüyor.