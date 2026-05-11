Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Ankara Yolu Anadolu Bulvarı Toybelen mevkisinde gerçekleşti. Mahmut Murat G. (45) yönetimindeki otomobil, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken

dolmuştan inip yolun karşısındaki balık fabrikasına gitmeye çalışan Hatun Kabadayı’ya (50) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İLK İŞ GÜNÜYDÜ

Kazanın en acı detayı ise Hatun Kabadayı’nın o gün, yolun karşısında bulunan balık fabrikasında ilk iş gününe başlayacak olmasıydı. Yeni bir başlangıç için evden çıkan kadının, ekmek kapısına sadece birkaç metre kala hayatını kaybetmesi derin bir üzüntü yarattı.

AİLENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acı haberi alarak olay yerine koşan eşi Ali Kabadayı ve oğlu Aydın Kabadayı, cansız bedeni görünce sinir krizi geçirdi. Yol ortasında Hatun Kabadayı’nın üzerine kapanarak feryat eden baba ve oğlun gözyaşları, çevredeki vatandaşlara ve görevlilere duygusal anlar yaşattı. Yakınlarının yaktığı ağıtlar bölgede yankılandı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kabadayı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.