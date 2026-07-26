Kaynak: İHA

Daha önce arıcılık, arpa hasadı, yöresel peynir tulumu üretimi ve gübre dağıtımı gibi birçok alanda çiftçiye can suyu olan Selçuklu Belediyesi, tarımsal üretimi çeşitlendirmek için yepyeni bir adım daha attı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde bir süredir test aşamasında olan ipek böceği yetiştiriciliğinde ilk somut ve başarılı sonuçlar alındı.

ÜRETİCİYE ÇADIR, FİDAN VE EKİPMAN HİBESİ VERİLECEK

İlk kozaların başarıyla hasat edilmesinin ardından projenin kapsamı genişletiliyor. Selçuklu'nun kırsal mahallelerinde ipek böcekçiliğine yönelmek isteyen vatandaşlar, belediye tarafından ciddi bir teşvik paketiyle desteklenecek. Bu kapsamda üreticilere; hibeli dut fidanı, üretim rafları (kerevet) ve özel yalıtımlı çadır desteği sağlanacak. Ayrıca, üretime sıfırdan başlayacak olan çiftçilerin hata yapmasını önlemek ve verimi artırmak adına ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti de sunulacak.

"AMACIMIZ YENİ GELİR KAPILARI OLUŞTURMAK"

Bölge ekonomisine ve tarımsal çeşitliliğe büyük katkı sunması beklenen projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kırsal kalkınma yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Pilot uygulamadan alınan başarılı sonuçların umut verici olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak üreticilerimize yeni gelir kapıları açacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu proje sayesinde hem geleneksel bir üretim kültürümüzü yeniden canlandırıyor hem de tarımsal faaliyetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Sağlayacağımız hibe, ekipman ve teknik desteklerle ipek böceği yetiştiriciliğini ilçemizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kırsal ekonomiyi güçlendirecek her adımda üreticimizin omuz hizasında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.