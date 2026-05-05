Yeni hasatla birlikte bal fiyatları da netleşti. Gazipaşa’da üretilen süzme balın kilogramı 1.250 TL, petek balın kilogramı ise 1.500 TL olarak satışa çıkarıldı.

Bölgenin zengin florası, özellikle ilkbaharda açan yabani çiçekler ve narenciye bahçeleri sayesinde arıcılığa büyük avantaj sağlıyor. Bu doğal çeşitlilik, balın kendine özgü aroması, kokusu ve kıvamını belirleyen en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Üreticiler, bu yıl hava koşullarının genel olarak olumlu seyretmesinin verimi artırdığını belirtiyor.

HASAT SÜRECİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

Kovanlardan alınan petekler özenle işlenerek süzme bala dönüştürülüyor. Üretim aşamasında hijyen kurallarına büyük önem verilirken, doğal üretim yöntemlerinin korunmasına dikkat ediliyor. Üreticiler, katkısız ve saf balı tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.

ARICILIK BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Gazipaşa’da arıcılık yalnızca bal üretimiyle sınırlı değil. Polen, propolis ve arı sütü gibi ürünler de üretilerek üreticilere ek gelir kapısı oluşturuyor. Uzun yıllardır sürdürülen bu faaliyetler, ilçede önemli bir geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.