Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının “2026 Yılı Hac Organizasyonu” kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan’daki hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda Başkanlık, hacı adaylarının ibadetlerini rahat ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için Mekke ve Medine’de görev yapacak sağlık ve Diyanet personelini belirledi.Hacı adayları, kutsal yolculuk öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelinde düzenlediği eğitim seminerlerine katılarak hac ibadetiyle ilgili detaylı bilgiler alıyor.

Bu yıl kutsal topraklara gidecek yaklaşık 85 bin hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri de netleşti. İlk kafile 18 Nisan’da Medine’ye, son kafile ise 22 Mayıs’ta Mekke’ye ulaşacak.

"YURDA DÖNÜŞ YOLCULUĞU 31 MAYIS'TA BAŞLAYACAK"



Hacı adayları, gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat’a çıkacak ve vakfeye duracak.

Buradan Müzdelife ve Mina’ya geçecek hacılar, Cemerat’ta şeytan taşladıktan sonra Kâbe’ye giderek tavaf ve sa’y yapacak.Daha sonra ihramdan çıkacak olan hacılar, 27 Mayıs’ta başlayacak Kurban Bayramı’nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu 31 Mayıs’ta başlayacak. Kafilelerin dönüşü 25 Haziran’a kadar devam edecek.