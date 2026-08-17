Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı

İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı

İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için hazırlanan düşük faizli kredi kampanyasında geri sayım sürüyor. Başvuru şartlarından ödeme planına kadar birçok ayrıntı belli olurken, gözler resmi açıklamaya çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 1

İlk kez ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasında sona yaklaşıldı.

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 2

Kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilmesi planlanan %1,20 faiz oranı ve 180 ay (15 yıl) vade seçeneğiyle sunulacak kredi paketi için resmi açıklama bekleniyor.

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurması beklenen kampanyanın, özellikle yüksek kira fiyatları nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan dar ve orta gelirli vatandaşlara destek sağlaması hedefleniyor.

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 4

Başvurular başladı mı?

İlk Evim Konut Kredisi için resmi başvuru süreci henüz başlamadı.

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 5

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kamu bankalarının yürüttüğü teknik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, başvuru takvimi ve uygulama kılavuzunun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 6

Başvuru şartları neler olacak?

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için öne çıkan kriterler şöyle sıralanıyor:

Başvuru sahibinin ve aile bireylerinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması.
Kampanyanın öncelikli olarak dar ve orta gelir grubuna yönelik olması.

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 7

Son dönemde konut satışı yapmamış olmak gibi teknik kriterlerin resmi kılavuzla netleşmesi.
Kesin başvuru şartlarının, resmi duyuruyla birlikte ilan edilmesi bekleniyor.

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 8

1.20 faizli kredi ödeme planı

%1,20 faiz oranı ve 180 ay vadeye göre hazırlanan örnek ödeme tablosu ise şu şekilde:

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 9

1 milyon TL kredi

Faiz oranı: %1,20
Vade: 180 ay
Aylık taksit: 13 bin 587 TL
Toplam geri ödeme: Yaklaşık 2 milyon 445 bin TL

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 10

2 milyon TL kredi

Faiz oranı: %1,20
Vade: 180 ay
Aylık taksit: 27 bin 174 TL
Toplam geri ödeme: Yaklaşık 4 milyon 891 bin TL

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 11

3 milyon TL kredi

Faiz oranı: %1,20
Vade: 180 ay
Aylık taksit: 40 bin 761 TL
Toplam geri ödeme: Yaklaşık 7 milyon 336 bin TL

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 12

Resmi açıklama bekleniyor

Kampanyaya ilişkin faiz oranı, kredi üst limiti, gelir kriterleri ve başvuru tarihleriyle ilgili kesin bilgiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kamu bankalarının yapacağı resmi açıklamanın ardından netleşecek.

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İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı - Resim: 13

Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar ise başvuru sürecinin başlamasını bekliyor.

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