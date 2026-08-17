İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı? İşte şartlar ve ödeme planı

Başvuru şartları neler olacak?

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için öne çıkan kriterler şöyle sıralanıyor:

Başvuru sahibinin ve aile bireylerinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması.

Kampanyanın öncelikli olarak dar ve orta gelir grubuna yönelik olması.



