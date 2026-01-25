Türkiye’de 2025 yılında konut satışları 1,7 milyon adetle rekor kırdı. Ancak kredili satışların payı sadece yüzde 14’te kaldı. Yüksek faiz, kredi kısıtlamaları ve bankaların temkinli tutumu ev sahibi olmayı zorlaştırdı.

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre toplantıda ilk kez ev alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar masaya yatırıldı.

İKİNCİ EL PİYASASI EN BÜYÜK ENGEL

Sıfır konutlarda ilk alıcılar ev değerinin yüzde 90’ına kadar kredi çekebiliyor. Ancak satışların yüzde 70’inin gerçekleştiği ikinci el piyasada durum farklı. 1 milyon TL altındaki evlerde oran yüzde 90’a çıkarken, büyükşehirlerde bu fiyata ev bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Ortalama ev fiyatları İstanbul’da 7,4 milyon TL’yi, ülke genelinde 4,5 milyon TL’yi aştı. Bu fiyatlarda ikinci el alım için bankalar en fazla yüzde 50-60 oranında kredi veriyor. Yani vatandaşın ev bedelinin yaklaşık yarısı kadar birikime ihtiyacı var.

ORTALAMA TAKSİT 106 BİN TL’Yİ BULUYOR

4,5 milyon TL’lik bir ev için yüzde 90 kredi kullanılsa aylık taksit, kamu bankalarının en düşük faiziyle (yüzde 2,49) 120 ay vadede 106 bin TL’ye ulaşıyor. Toplam geri ödeme ise 12,8 milyon TL’yi buluyor. Bu tablo, kredili alımın orta-üst ve üst gelir gruplarıyla sınırlı kaldığını gösteriyor.

YATIRIMCIYA HÂLÂ KISITLAMA

BDDK, iki yıldır yatırım amaçlı alımlarda kredi oranını yüzde 22,5’e kadar düşürdü. Komite toplantısında ise vurgu “ilk evini alacaklar” üzerine yapıldı.

Beklenen düzenlemeyle bankaların kullandırdığı kredilerde risk ağırlığı ilk alıcılar için düşürülecek. Böylece bankalar daha yüksek tutarda ve oranda kredi vermeye daha istekli hale gelecek. Sektör, bu adımın ev sahipliği oranını yükselteceğini umuyor.