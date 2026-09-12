İlk etap için düğmeye basıldı: Dar gelirli vatandaşın ev hayali gerçek oluyor

Burada 6-7 aydır zemin iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz. Çok ciddi bir zemin iyileştirmesi gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız imalatlar çok daha görünür olacak, yapılar hızla yükselecek. Birinci etapta hak sahiplerine konutlarını en kısa sürede teslim edeceğiz. Başkanımız da buradaki süreci yakından takip ediyor ve çok önemsiyor” dedi.