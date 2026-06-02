2026 ilk çeyrek (Ocak-Şubat- Mart) GSYH’da büyüme oranı açıklandı.

GSYH;

Geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5

2025 son çeyreğine göre binde 1 oranında büyüdü.

Dünyada da birinci çeyrek büyüme oranlarında düşme var. Açıklanan büyüme oranları içinde,

ABD yüzde 2,7

Çin yüzde 5,0

Portekiz yüzde 2,3

Avrupa ülkeleri yüzde 1 ve altında büyüdü.

Uluslararası kurumlar tarafından, bu sene dünya ortalama büyüme oranı yüzde 3,1 ve bizim de içinde olduğumuz gelişmekte olan ülkeler ortalaması olarak büyüme oranı ise yüzde 4,9 olarak tahmin ediliyor.

Türkiye için 2026 büyüme tahminleri;

IMF yüzde 3,4,

OECD yüzde 3,3,

Piyasa anketi yüzde 3,3

Sektörler olarak, en büyük sorun sanayi sektöründe ilk çeyrekte daralma olmasıdır.

Sanayi sektöründe yüzde -0,8

İmalat sanayiinde yüzde -1,4 oranında daralma oldu.

Tarım sektöründe yüzde 4,6,

Finans ve sigorta sektöründe yüzde 3,5,

İnşaat sektöründe yüzde 3,2

Hizmetler sektöründe ise yüzde 3,7 büyüme oldu.

Büyümeye katkı

Büyümeye, Hane Halkı Tüketim Harcaması yüzde 2,8 oranında katkı yaptı. İhracatın eksi 2,8 ve stoktaki değişikliklerin ise eksi 1,7 negatif katkısı oldu. (Aşağıdaki Grafik)

Aslında her dönemde tüketimin katkısı daha yüksek oluyor. Ama yatırım, dış ticaret ve stoktaki değişikliklerin de elbette etkisi vardır. Bu nedenle, tüketimde değişme ile büyüme arasında her zaman doğrusal bir ilişki yoktur. Söz gelimi, 2022’de tüketim artışı yüksektir ve fakat GSYH’ da büyüme düşüktür. (Aşağıdaki grafik)

Türkiye için yüzde 2,5 büyüme düşüktür.

Türkiye’nin kalkınmasını tamamlaması ve refah artışı için daha yüksek oranlı ve kapsayıcı büyümesi gerekiyor.

Bir ekonomide gelir artışını fert başına GSYH seviyesi ve fert başına GSYH da büyüme gösterir. Türkiye’nin 2025 yıllık nüfus artış hızı binde 5, (Yüzde 0,5) oldu. İlk çeyrekte aynı oranı alırsak, ilk çeyrekte fert başına büyüme yüzde 1,99’ dur.

Neden düşük büyüme?

Düşük büyümeye, yüksek reel faiz, kredi daralması, reel gelir kaybı, yatırım iştahındaki düşüş, beklentiler ile özellikle yargıya güven sorunu etkili oldu.

Aslında biz bu istikrar sorununu yaşamak zorunda değildik. Zira bu sorunu ekonomi yönetiminin yanlışları doğurdu. 4,5 yıldır da istikrar sorununu çözmek için uğraşıyoruz. Ama bu politikalarda da sorun var. Söz gelimi MB’nın sıkı para politikasının etkisi, aynı zamanda MB’nin rezerv biriktirmek için döviz almasıyla sınırlı kalıyor.

MB döviz alınca TL likiditesi artar. Bu sterilize edilmezse sıkı para politikasının etkisi zayıflar.

Emisyon hacmine bakarsak, 2025’te yüzde 10,48 reel artış var. 2026 da yüzde 18,57 oranında reel düşme var.

2026 Emisyon hacmindeki reel gerileme, büyüme üzerinde daha çok iç talep, nakit dolaşımı ve likidite kanalıyla etkili oldu.

İlk çeyrekte, reel sektörde, sanayi sektöründe ve imalat sanayiinde daralma oldu. Bu daralmaya, vergi yükünün artması, doğrudan yabancı yatırım sermaye girişinin kesilmesi, reel faizin artması ve güven sorunu ile siyasi sorunlar etkili oldu.

Bundan sonra ekonomik istikrarı siyasi sorunlar ve güven sorunu belirleyecek. Türkiye içinde bulunduğu siyasi sorunları ve güven sorununu çözemezse, enflasyon yüzde 20 üstünde kronikleşir, kur şoku yaşarız, ekonomide de daralma olur.