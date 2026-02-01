Cemre, Türk halk takviminde baharın müjdecisi ve havaların ısınmaya başladığının geleneksel işareti olarak kabul ediliyor. Yaygın inanışa göre, bir hafta aralıklarla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen üç cemre, doğanın uyanış sürecini simgeliyor. 2026 yılı için cemre düşme tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, ilk cemre 2026’da hangi tarihte düşecek?

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

Halk inanışına göre cemreler, kasım ayının soğuk günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlıyor. Birer hafta arayla gerçekleşen düşüşlerde ilk cemre havaya (19-20 Şubat), ikinci cemre suya (26-27 Şubat) ve üçüncü cemre toprağa (5-6 Mart) düşüyor.

CEMRE NEDİR?

“Ateş” ya da “kor” anlamı taşıyan cemre, her yıl şubat sonuna doğru başlayan geleneksel takvime göre önce havaya, ardından suya ve en son toprağa düşüyor. Cemre düşmesi, aynı zamanda Nevruz bayramının yaklaştığını da haber veriyor. Hayvancılıkla geçinenler için hayvanların otlaklara çıkma vaktinin geldiğini, çiftçiler için ise toprağın ekime hazır hale gelme dönemini işaret ediyor.

2026 cemre düşme tarihleri belli oldu: İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat’ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart’ta toprağa düşecek. Baharın müjdecisi cemrelerle doğa uyanıyor, havalar ısınmaya başlıyor!