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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklanırken, listede Bilecik’ten 10 firma yer aldı.

Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin nabzını tutan, üretim gücünün zirvesi kabul edilen İSO İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 10 firmanın yer alması şehre büyük bir gurur yaşattı.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “2025 verilerine göre Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alarak bizleri gururlandıran tüm kıymetli firmalarımızı, yönetim kurullarını ve emeği geçen tüm çalışanlarını yürekten kutluyoruz. Bilecik’in sanayi vizyonunu başarıyla temsil eden üyelerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” denildi.