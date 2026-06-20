Kaynak: AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), iş dünyasının nabzını tutan mayıs ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı.

Nisan ayında 10 bin 853 olan kurulan şirket sayısı, mayıs ayında belirgin bir düşüşle 7 bin 644'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısında da paralel bir azalma gözlemlenerek bu sayı 2 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

Kategori Mayıs Ayı Sayısı Bir Önceki Aya Göre Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Kurulan Şirket 7.644 %29,6 Azalış %12,8 Azalış Kapanan Şirket 2.072 %32,8 Azalış %29,1 Azalış

715 ŞİRKET TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET KAPANDI

Mayıs ayındaki diğer ticari işletme türlerindeki değişimlere bakıldığında da benzer bir daralma dikkati çekiyor. Bir önceki aya göre kurulan kooperatiflerde yüzde 20,5, gerçek kişi ticari işletmelerinde ise yüzde 26,3 oranında düşüş yaşandı. Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 63,3 azaldı.

Mayıs ayında girişimcilerin en çok tercih ettiği sektörler ile kapanışların en yoğun yaşandığı alanlar büyük oranda benzerlik gösterdi. Kurulan şirketlerin 2 bin 544'ü toptan ve perakende ticaret, 1.141'i inşaat ve 978'i imalat sektöründe yer aldı. Kapanan işletmelerin dağılımında da 715 şirket ile yine toptan ve perakende ticaret başı çekerken, onu 269 şirket ile imalat ve 172 şirket ile inşaat sektörü izledi.

Kurulan 7 bin 644 şirketin yapısal dağılımında limitet şirketler 6 bin 873 işletme ile büyük bir çoğunluğu oluştururken, 771 işletme anonim şirket statüsünde kuruldu. Yeni şirketlerin yüzde 36,7'si İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara ve yüzde 5,6'sı İzmir'de faaliyete başladı. Ülke genelinde mayıs ayında hiç yeni şirket kurulmayan tek ilin Bartın olması ise istatistiklerdeki dikkat çeken detaylardan biri oldu.

YABANCI YATIRIMCILARDA SURİYE VE İRAN ÖNE ÇIKTI

Yabancı ortak sermayeli şirket kuruluşlarında Ortadoğu ülkelerinin ağırlığı bu dönemde de kendini hissettirdi. Mayıs ayında kurulan toplam 840 yabancı ortaklı şirketin 425'i Suriye, 52'si İran ortaklı olarak faaliyete geçti.

Bu şirketlerin toplam sermayesinin yüzde 85,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu. Yabancı yatırımcıların ağırlıklı olarak uzmanlaşmamış toptan ticaret ile ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı alanlarına yöneldikleri tespit edildi.

YILIN İLK 5 AYINDA 10 BİNİ AŞAN ŞİRKET KAPANDI

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan yılın ilk 5 aylık verilerinde ise, mayıs ayındaki aylık düşüşlerin aksine yıllık bazda dikkat çekiyor. Bu yılın ilk beş ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 47 bin 423'e yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 azalışla 10 bin 191 oldu. Bu süreçte kurulan 42 bin 841 limitet şirket, ticari ekosistemdeki toplam sermayenin yüzde 74,9'unu elinde tutarak ağırlığını korudu.