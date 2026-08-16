Bir süredir ilişkilerle ilgili konuşmalarda benzer cümleleri daha sık duyuyorum: “Bir şey hissetmedim.”, “Elektrik alamadım.”, “Uğraşmak istemedim.”, “Zaten daha iyisi karşıma çıkar.” Bazen iki insan daha birbirini gerçekten tanımadan, ilişkinin devam edip etmeyeceğine karar vermiş oluyor. Bir mesajın tonu, yanlış seçilmiş bir kelime, ilk buluşmadaki küçük bir sessizlik bile “Olmadı” demek için yeterli olabiliyor.

Peki biz ne ara birbirimize bu kadar az zaman tanımaya başladık?

Elbette her tanışma ilişkiye dönüşmek zorunda değil. Her ilişki de ne pahasına olursa olsun sürdürülmemeli. Ancak son yıllarda dikkat çeken başka bir durum var: İlişkilerde yalnızca tahammülümüz değil, merakımız da azalmış gibi görünüyor.

Bunda yaşadığımız çağın etkisini göz ardı etmek zor. Artık neredeyse her şeye çok hızlı ulaşıyoruz. Bir filmi beğenmezsek diğerine geçiyor, bir ürünü beğenmezsek yüzlerce alternatifine birkaç saniye içinde bakabiliyoruz. Sosyal medya akışında ilgimizi çekmeyen görüntüyü parmağımızla kaydırıp bir sonrakine geçiyoruz. Seçenekler hiç bitmiyor.

Sorun şu ki, insan ilişkileri aynı hızla çalışmıyor.

Bir insanı tanımak zaman istiyor. Güven zaman istiyor. Yakınlık zaman istiyor. Hatta bazen çekim bile zaman istiyor. Fakat zihnimiz giderek daha fazla “hemen”e alışırken ilişkilerden de aynı hızda sonuç beklemeye başlayabiliyoruz.

Bir başka mesele de seçenek bolluğu. Özellikle dijital flört dünyasında, karşımızdaki insan artık yalnızca karşımızdaki insan değil. Aynı zamanda ekranda bizi beklediğini düşündüğümüz onlarca başka ihtimalle karşılaştırılıyor. Bu da farkında olmadan zihnimizde şu düşünceyi canlı tutabiliyor: “Belki daha iyisi vardır.”

Psikolojide çok fazla seçeneğin her zaman daha fazla mutluluk getirmediğini biliyoruz. Tam tersine, seçenek arttıkça karar vermek zorlaşabiliyor ve verdiğimiz karardan duyduğumuz memnuniyet azalabiliyor. Çünkü seçtiğimiz kişinin yanında, seçmediklerimizin ihtimali de zihnimizde yaşamaya devam ediyor.

İlişkiler açısından bunun önemli bir sonucu var: Karşımızdakini tanımaya çalışmak yerine onu değerlendirmeye başlıyoruz.

Yeterince komik mi? Yeterince başarılı mı? Görünüşü istediğim gibi mi? Mesajlara istediğim sıklıkta cevap veriyor mu? Hayat tarzı bana uyuyor mu? Daha ilk günlerde görünmez bir kontrol listesi açılıyor ve insan ilişkisi bazen iş görüşmesine dönüyor.

Elbette ne istediğimizi bilmek kötü bir şey değil. Aksine, sağlıklı seçimler yapabilmek için önemli. Ancak bir insanı tanımakla bir insanı sürekli değerlendirmek aynı şey değil. İlkinde merak vardır; ikincisinde performans beklentisi.

Bir de işin daha zor tarafı var: Yakınlık her zaman konforlu değildir.

Birine gerçekten yaklaşmaya başladığımızda yalnızca güzel duygular yaşamayız. Reddedilme ihtimali ortaya çıkar, incinebiliriz, anlaşılmayabiliriz, hayalkırıklığı yaşayabiliriz. Yani gerçek yakınlık, beraberinde kırılganlığı da getirir. Tam bu noktada bazı insanlar için yeni birine geçmek, mevcut ilişkide kalıp o rahatsız edici duyguyla uğraşmaktan daha kolay olabilir.

Bu yüzden bazen “çok seçiciyim” dediğimiz şey gerçekten seçicilikken, bazen de incinmekten korunmanın oldukça şık bir yolu olabilir.

Terapi odasında ilişkileri konuşurken dikkat ettiğim şeylerden biri de şudur: İnsanlar çoğu zaman nasıl bir ilişki istediklerini çok iyi tarif ediyorlar. Güven, sadakat, yakınlık, anlaşılmak, birlikte büyümek... Fakat bunların hiçbiri hazır hâlde karşımıza çıkmıyor. Bunlar iki insanın zaman içinde kurduğu şeyler.

Bugün ilişkilerde belki de en fazla unuttuğumuz şey bu: İyi bir ilişki sadece bulunmaz, aynı zamanda kurulur.

Bu, yürümeyen her ilişkinin peşinden koşmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Bazen gerçekten olmaz. Bazen değerler uyuşmaz, bazen çekim yoktur, bazen de karşımızdaki insan bize iyi gelmez. Gitmek de sağlıklı bir seçim olabilir.

Ama belki kendimize şunu sormakta fayda var: “Bu ilişki gerçekten bana uygun olmadığı için mi vazgeçiyorum, yoksa kusursuz olmadığı için mi?” Çünkü kusursuz insan olmadığı gibi, hiç zorlanmadığımız bir yakınlık da yok.

Belki ilişkileri tüketen şey sevgisizlikten önce, bir sonraki ihtimalin hep daha iyi olacağına dair inancımızdır. İnsanları tanımaya ayırdığımız zaman kısaldıkça, onları gerçekten tanımadan vazgeçme ihtimalimiz de artıyor.

Bazen bir ilişkiye şans vermek, yanlış insana katlanmak değildir. Sadece karşımızdakinin bir profil fotoğrafından, birkaç mesajdan ya da ilk izlenimden daha fazlası olduğunu hatırlamaktır.

Çünkü insan ilişkileri “kaydır ve geç” mantığıyla çalışmıyor.

Neyse ki hâlâ biraz zaman, biraz merak ve biraz emek istiyor.

Ve her zamanki gibi, mesele insan.