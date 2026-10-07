Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel İlik nakli bekleyen Hamid’in hayatı değişiyor: Danilo Zanna'dan sürpriz iş teklifi

İlik nakli bekleyen Hamid’in hayatı değişiyor: Danilo Zanna'dan sürpriz iş teklifi

Doğuştan Akdeniz Anemisi hastalığıyla mücadele eden ve hayatını sürdürebilmek için ilik nakli bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babasını arama hikayesi gündem olmuştu. Yorulmaz’ın yaşadığı zorlu sürece kayıtsız kalmayan Danilo Zanna, genç adama iş teklif etti.

Kaynak: Diğer
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İlik nakli bekleyen Hamid’in hayatı değişiyor: Danilo Zanna'dan sürpriz iş teklifi - Resim: 1

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, doğuştan Akdeniz Anemisi hastalığıyla mücadele ediyor. Tedavisi için ilik nakline ihtiyaç duyan Yorulmaz, uygun iliği bulabilmek amacıyla biyolojik babasını arıyor.

Yorulmaz, kendisini terk eden annesinin biyolojik babasının kimliğiyle ilgili kendisine bilgi vermediğini, dayısının da bu konuda kendisine yardımcı olmadığını anlattı. 18 yaşındaki genç, hayata devam edebilmek ve ihtiyaç duyduğu ilik nakline kavuşabilmek için gerçek babasını bulmaya çalışıyor.

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İlik nakli bekleyen Hamid’in hayatı değişiyor: Danilo Zanna'dan sürpriz iş teklifi - Resim: 2

NTV'de yer alan habere göre, yaşama tutunabilmek ve tedavisi için gerekli iliğe ulaşabilmek için gerçek babasının izini süren Hamid Yorulmaz’ın yürek burkan hikayesi, Danilo Zanna’nın da dikkatini çekti.

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İlik nakli bekleyen Hamid’in hayatı değişiyor: Danilo Zanna'dan sürpriz iş teklifi - Resim: 3

Hamid Yorulmaz'a sağlık durumuna uygun bir iş bulunması gerektiği gündeme gelirken, Müge Anlı bugün genç adama gelen bir iş teklifi açıkladı.

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İlik nakli bekleyen Hamid’in hayatı değişiyor: Danilo Zanna'dan sürpriz iş teklifi - Resim: 4

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna'nın Hamid Yorulmaz'a kayıtsız kalamadığı ve İzmir’de açacağı yeni restoranında çalışma imkanı sunduğu ortaya çıktı.

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İlik nakli bekleyen Hamid’in hayatı değişiyor: Danilo Zanna'dan sürpriz iş teklifi - Resim: 5

HAMİD'İN BABASI KİM?
“Çocuğun soy bağını değiştirme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, tehdit” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında anne Nihal Beyit tutuklanırken dayı Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki sorgusunda Hamid'in babası olduğunu iddia ettiğini bir kişinin adını veren annenin bahsettiği kişiyi Müge Anlı buldu.

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İlik nakli bekleyen Hamid’in hayatı değişiyor: Danilo Zanna'dan sürpriz iş teklifi - Resim: 6

"Sakallı Hamid" olarak bilinen ve İzmir dışında yaşadığını öğrenilen adamın, "Yıllardır aynı yerde oturuyorum. Beni bulmak isteseydi zaten bulurdu. Alkollü ortamda tanıştık, birkaç kez beraber olduk. Çocuğum olabileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Evli ve üç kız çocuk babası olduğunu açıklayan "Sakallı Hamid", Hamid'in biyolojik babası çıkması durumunda genç çocuğa tedavisi için kemik iliği vereceğini ifade edip “İnsanlık vazifemiz” dedi.

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İlik nakli bekleyen Hamid’in hayatı değişiyor: Danilo Zanna'dan sürpriz iş teklifi - Resim: 7

Hamid, ilik nakli olması için 6 ay zamanı kaldığını ifade edip "Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor" demişti.

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