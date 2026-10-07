İlik nakli bekleyen Hamid’in hayatı değişiyor: Danilo Zanna'dan sürpriz iş teklifi

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, doğuştan Akdeniz Anemisi hastalığıyla mücadele ediyor. Tedavisi için ilik nakline ihtiyaç duyan Yorulmaz, uygun iliği bulabilmek amacıyla biyolojik babasını arıyor.
Yorulmaz, kendisini terk eden annesinin biyolojik babasının kimliğiyle ilgili kendisine bilgi vermediğini, dayısının da bu konuda kendisine yardımcı olmadığını anlattı. 18 yaşındaki genç, hayata devam edebilmek ve ihtiyaç duyduğu ilik nakline kavuşabilmek için gerçek babasını bulmaya çalışıyor.