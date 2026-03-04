Kanadalı madencilik şirketi SSR Mining, Türkiye’deki Çöpler Altın Madeni ve ilgili varlıklardaki yüzde 80 oranındaki payını 1.5 milyar dolar karşılığında Cengiz Holding’e satmak üzere bağlayıcı mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre satış bedelinin tamamı kapanışta nakit olarak ödenecek. Devir kapsamında ruhsatlar, varlıklar, haklar ve yükümlülükler de yeni ortağa geçecek. Çöpler sahası; Çakmaktepe, Bayramdere, Mavialtin ve Tunçpınar projelerini de kapsıyor.

'YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ'

SSR Mining İcra Kurulu Başkanı Rod Antal, son iki yılda madenin yeniden faaliyete geçirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Türkiye’deki kamu otoriteleriyle izin süreçlerinde yakın iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Antal, anlaşmanın hissedarlar açısından değer yaratacağını savundu.

9 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024’te meydana gelen liç kayması sonucu 9 işçi hayatını kaybetmişti. Maden, Anagold Madencilik ile SSR Mining ortaklığında işletiliyordu.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede 43 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklardan 12’sinin “asli kusurlu”, 31’inin ise “tali kusurlu” olduğu belirtilirken, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca şirketin üç yöneticisi hakkında “çevreyi taksirle kirletmek” suçundan ek hapis istemi bulunuyor.