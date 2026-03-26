Anagold ve SSR Madenciliğin sahibi olduğu Erzican’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024 tarihinde kayan liç yığınının altında kalan dokuz işçi hayatını kaybetmişti.

Facianın üzerinden iki sene geçmesine rağmen dava süreci hâlâ devam ederken, madenin Cengiz Holdinge satışına ilişkin imzalar resmen atıldı.

1,5 MİLYAR DOLARA CENGİZ HOLDİNG'E SATILDI

Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre SSR Mining, Türkiye’deki Çöpler Altın Madeni ve ilgili varlıklardaki yüzde 80’lik payın 1,5 milyar dolar karşılığında Cengiz Holdinge satışı için kesin hisse alım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, satışın daha önce 4 Mart 2026’da kamuoyuna açıklanan mutabakat zaptıyla uyumlu olduğu ifade edilirken, işlemin tamamlanmasının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlardan alınacak onaylara bağlı olduğu belirtildi. Satışın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacağı aktarıldı.